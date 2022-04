Da Redação

FHC recebe alta após cirurgia por fratura do fêmur

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso recebeu alta neste domingo (20), do Hospital Israelita Albert Einstein, onde estava internado após passar por cirurgia no último dia 13 em decorrência de uma fratura no colo do fêmur causada por um acidente doméstico.

continua após publicidade .

Segundo o boletim assinado pelos médicos José Medina Pestana e Miguel Cendoroglo Neto, ele está em condições clínicas estáveis e seguirá o tratamento em casa.

FHC foi presidente da República por dois mandatos, de 1995 a 2002. Foi ministro da Fazenda entre 1993 e 1994, durante a gestão de Itamar Franco. Atualmente, preside a Fundação Fernando Henrique Cardoso e é presidente de honra do PSDB.