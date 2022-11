Festa de aniversário de Alckmin reúne Lula e ministeriáveis na casa de Chalita

Eduardo Gayer (via Agência Estado)

Foi ao som do piano do maestro João Carlos Martins que o vice-presidente da República eleito Geraldo Alckmin (PSB) comemorou seus 70 anos. O aniversário é celebrado nesta segunda-feira, 7, mas as tratativas para fechar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da transição obrigaram a festa a ser antecipada.

Na noite de domingo, 6, o educador Gabriel Chalita promoveu a celebração em sua casa, em Higienópolis, na capital paulista. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), retornou da Bahia após dias de descanso e foi cantar os parabéns para o vice. O presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, que chegou a ser cotado para o Ministério da Fazenda no segundo mandato de Dilma Rousseff (PT), também marcou presença.

Chalita preparou risoto, bacalhau e massas ao funghi para o jantar que reuniu o novo centro do poder do País. O educador foi um dos fiadores da chapa Lula-Alckmin e, hoje, é dado como certo como ministro do próximo governo. A dúvida é a pasta: se na Educação ou na Cultura. Ao longo da festa, João Carlos Martins executou o Hino Nacional ao piano e emocionou os convivas de Alckmin, que ainda cantaram "Lula lá" para homenagear o presidente eleito, acompanhado da esposa, a socióloga Rosângela da Silva, a Janja.

Na lista de convidados, a síntese da "frente ampla" cunhada ao longo da campanha eleitoral. Passaram na festa do vice-presidente petistas históricos, como o deputado estadual reeleito Emídio de Souza (PT-SP); mas também economistas liberais, como Persio Arida, idealizador do Plano Real que abraçou a campanha de Lula e deve colaborar com a equipe de transição. Entre os ministeriáveis, Fernando Haddad (PT), Alexandre Padilha (PT), Edinho Silva (PT) e Márcio França (PSB) foram presenças de destaque.

Dois convidados relataram à reportagem um clima descontraído e de tranquilidade ao longo da festa, que reuniu cerca de 40 pessoas. Amigos de primeira hora do próximo presidente - e, agora, próximos a Alckmin, que "Lulou" de vez, segundo uma fonte - tampouco deixaram de ir ao encontro. É o caso do advogado Cristiano Zanin, que defendeu Lula ao longo da Operação Lava Jato, e Marco Aurélio de Carvalho, coordenador do Prerrogativas, grupo de advogados progressistas.

A médica Ludmilla Hajjar, que recusou convite para assumir o ministério da Saúde no governo Jair Bolsonaro (PL) por diferenças no combate à pandemia, estava por lá, assim como o economista Gabriel Galípolo, cotado para o BNDES de Lula.