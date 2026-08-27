Ferraço lidera corrida pelo governo do ES com 35%; Pazolini tem 28%, aponta Quaest
Pesquisa Quaest divulgada nesta quinta-feira, 27, sobre o cenário eleitoral do Espírito Santo aponta que o atual governador Ricardo Ferraço (MDB) conta com 35% da intenção de voto, enquanto o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) pontua 28%. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou menos.
Veja os índices dos demais candidatos na pesquisa estimulada:
Helder Salomão (PT): 10%
Breno Barcelos (Missão): 2%
Rafael Demuner (UP): 1%
Os votos brancos e nulos somam 9%, enquanto 15% estavam indecisos ou não souberam responder.
Senado no Espírito Santo
A mesma pesquisa também ouviu os eleitores a respeito de suas intenções de voto para o Senado Federal. Neste ano, os capixabas vão escolher dois senadores. Confira os números:
Renato Casagrande (PSB): 28%
Sergio Meneguelli (PSD): 10%
Fabiano Contarato (PT): 9%
Rose de Freitas (MDB): 9%
Maguinha Malta (PL): 6%
Evair de Melo (Republicanos): 5%
Marcos do Val (Avante): 4%
Rodney Miranda (PRTB): 2%
Professor Fabian (Psol): 2%
Leonardo Monjardim (Novo): 1%
Callegari (DC): 1%
Brancos e nulos: 8%
Indecisos: 15%
A Quaest realizou 804 entrevistas pessoais, domiciliares e presenciais com eleitores de 16 anos ou mais em todo o Estado do Espírito Santo, entre os dias 23 e 26 de agosto. A margem de erro máxima é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela A Gazeta do Espírito Santo Rádio e TV Ltda. / TV Gazeta e registrado no TSE sob o protocolo ES-04444/2026.