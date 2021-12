Fernando Bezerra entrega cargo de líder do governo no Senado

Da Redação

O senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE) deixou o cargo de líder do governo no Senado nesta quarta-feira, 15. A decisão foi anunciada pelo parlamentar em nota à imprensa. "O senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE) entregou nesta manhã o cargo de líder do governo no Senado.

continua após publicidade .

O pedido foi formalizado ao presidente Jair Bolsonaro a quem o senador agradece a confiança no exercício da função", diz a nota distribuída pela assessoria de imprensa do parlamentar, que estava na função desde o início do governo Bolsonaro. Bezerra não informou os motivos da saída.

A decisão foi anunciada um dia depois de Fernando Bezerra perder a eleição para a escolha do indicado do Senado ao Tribunal de Contas da União (TCU), vencida pelo senador Antônio Anastasia (PSD-MG). Enquanto Anastasia recebeu 52 votos, Bezerra obteve apenas 7 votos. A outra candidata, senadora Kátia Abreu (PP-TO), teve 19 votos.