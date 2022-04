Felipe Salto assume a Secretaria da Fazenda de São Paulo

Da Redação

O economista Felipe Salto foi nomeado nesta terça-feira, 19, como novo secretário da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo pelo governador Rodrigo Garcia (PSDB). Ele assume o posto do ex-ministro Henrique Meirelles, que deixou o cargo no início de abril com o intuito de se candidatar nas próximas eleições. Meirelles atua na campanha do presidenciável João Doria (PSDB) e ainda não deixou claro qual será seu futuro político.

continua após publicidade .

Salto é formado pela Fundação Getulio Vargas (FGV) e especialista em Administração Pública, Governo e Finanças Públicas. Desde março de 2021, também integra a equipe de colunistas do Estadão. O último cargo ocupado pelo economista foi o de diretor executivo da Instituição Fiscal Independente (IFI) do Senado Federal, onde produziu estudos e análises sobre as contas públicas federais.

"Assumo um dos desafios mais importantes da minha carreira profissional, até aqui, e procurarei seguir os princípios básicos e os valores que trago de casa. A experiência que tive com a IFI, tirando-a do papel, montando equipe e transformando-a, hoje, com a ajuda da equipe, numa referência nacional em contas públicas, vai, sem dúvida, me ajudar na Secretaria da Fazenda de São Paulo, Estado onde nasci e cresci", afirmou.

continua após publicidade .

Daniel Couri, economista e diretor da IFI, assume o cargo de diretor executivo da instituição até novembro, quando terminaria o mandato de Salto.