Fátima de Tubarão deixa a cadeia e vai para a prisão domiciliar

Maria de Fátima Mendonça Jacinto, conhecida como “Fátima de Tubarão”, deixou a Penitenciária Feminina de Criciúma (SC) nesta segunda-feira (27) após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), conceder prisão domiciliar a ela.

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O vídeo da soltura, cedido pela página @tubaraobelasantacatarina e publicado pela deputada Bia Kicis (PL-DF), mostra a mulher animada ao sair da unidade, onde cumprida parte da pena de 17 anos por participação nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Na sequência, ela abraça os dois advogados.

A idosa ganhou notoriedade após invadir o Palácio do Planalto em 8 de janeiro de 2023, quando apareceu em um vídeo que viralizou. Na gravação, ela disse: “Vamos para a guerra, é guerra agora. Vamos pegar o Xandão agora”, em referência ao ministro Alexandre de Moraes. Ela foi condenada a 17 anos de prisão pelo envolvimento nos atos que depredaram as sedes dos Três Poderes em Brasília.



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A decisão da prisão domiciliar foi assinada na última sexta-feira (24). Fátima, de 70 anos, já cumpriu 3 anos, 10 meses e 24 dias da pena e obteve remição de 241 dias por trabalho ou estudo durante o período de encarceramento.