Famosos candidatos nas eleições de 2026: veja quais foram eleitos em SP

Diversos famosos disputaram as eleições de 2026 como candidatos a deputado federal e deputado estadual por São Paulo. Com 100% das urnas apuradas, os resultados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostram quem conseguiu uma vaga e quem ficou de fora.

Entre os nomes conhecidos que entraram na disputa, houve diferentes resultados nas urnas. Alguns conseguiram garantir uma cadeira no Legislativo, enquanto outros, apesar da notoriedade conquistada na televisão, na música, no esporte ou nas redes sociais, não alcançaram votos suficientes para se eleger.

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A seguir, veja como cada um dos famosos que disputou uma vaga de deputado federal ou estadual por São Paulo se saiu nas eleições de 2026, segundo os resultados divulgados pelo TSE.

Como se saíram os famosos que disputaram as eleições de 2026 para deputado federal em SP

Celso Russomanno

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O apresentador de TV Celso Russomanno (Republicanos), da Patrulha do Consumidor, da Record, foi eleito à Câmara dos Deputados pela primeira vez em 1995 e, neste domingo, conseguiu ser reeleito para seu oitavo mandato como deputado federal por São Paulo com 138.827 votos.

José Luiz Datena

O apresentador de televisão José Luiz Datena (PSB) não conseguiu se eleger deputado federal por São Paulo nas eleições de 2026. Candidato pelo PSB, Datena recebeu 51.078 votos. Datena foi candidato a prefeito da capital paulista e também foi vencido em 2024.

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Silvia Abravanel

A apresentadora Silvia Abravanel (PSD), filha de Silvio Santos, também não conseguiu uma vaga na Câmara dos Deputados nas eleições deste ano. Candidata a deputada federal por São Paulo, ela recebeu 22.472 votos e ficou de fora da Câmara.

MC Gui

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O cantor MC Gui, também disputou uma vaga na Câmara dos Deputados. Candidato a deputado federal por São Paulo pelo PSD, ele recebeu 7.378 votos, mas não foi eleito.

Douglas Viegas

O youtuber Douglas Viegas (Podemos), conhecido como 'Poderosíssimo Ninja', disputou uma vaga de deputado federal por São Paulo nas eleições de 2026, mas não conseguiu se eleger. O candidato obteve 26.579 votos. Em 2022, quando também concorreu ao cargo de deputado federal, Viegas não conseguiu ser eleito e ficou como suplente. No ano seguinte ele conseguiu assumir a vaga deixada pelo colega de partido Felipe Becari, quando este se licenciou do cargo para se tornar secretário municipal.

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Rachel Sheherazade

A jornalista e apresentadora Rachel Sheherazade (PSD) disputou uma vaga na Câmara dos Deputados por São Paulo. Ela recebeu 22.453 votos, mas não foi eleita. A candidatura marcou a estreia de Sheherazade em uma eleição.

Manoel Gomes

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Conhecido pela música "Caneta Azul", o cantor Manoel Gomes (Avante) também disputou uma vaga na Câmara dos Deputados por São Paulo. Ele recebeu 7.239 votos, mas não foi eleito.

Geraldo Luís

O apresentador Geraldo Luís (Avante) também disputou uma vaga na Câmara dos Deputados por São Paulo. Ele recebeu 10.176 votos, mas não foi eleito.

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Adrilles Jorge

Há ainda o caso de Adrilles Jorge (União Brasil), que se junta aos famosos que não conseguiram se eleger neste ano. O candidato, que disputava uma vaga como deputado federal, recebeu 26.694 votos. Atualmente vereador na capital paulista, Adrilles buscava subir um degrau na carreira política ao conquistar uma cadeira na Câmara dos Deputados. Ele ficou conhecido por sua participação no BBB em 2015 e, posteriormente, como comentarista da rádio Jovem Pan.

Frank Aguiar

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O cantor Frank Aguiar (Podemos) disputou neste ano uma vaga na Câmara dos Deputados por São Paulo, mas não conseguiu se eleger. O candidato recebeu apenas 7.146 votos. Frank já cumpriu mandatos como deputado federal e vice-prefeito de São Bernardo do Campo no passado, mas já há alguns anos não consegue sucesso eleitoral.

Val Marchiori

A empresária Val Marchiori, que ganhou projeção nacional ao participar do programa Mulheres Ricas, também entrou na disputa eleitoral neste ano. Ela concorreu a uma vaga na Câmara dos Deputados por São Paulo e recebeu 5.025 votos, mas não foi eleita.

Jean Wyllys

O ex-BBB Jean Wyllys (PT), que ganhou notoriedade ao ganhar o programa em 2005, foi eleito em 2010, 2014 e 2018 pelo PSOL do Rio de Janeiro. Em 2019, porém, desistiu do mandato, alegando se sentir ameaçado. Após um hiato, ele voltou a concorrer, desta vez pelo PT de São Paulo. Neste ano, ele disputou uma vaga para deputado federal por São Paulo. Candidato a deputado federal, recebeu 18.073 votos, mas não conseguiu se eleger.

Netinho de Paula

Netinho de Paula (MDB), cantor do Negritude Júnior e apresentador do Domingo da Gente, entre outros, já cumpriu dois mandatos como vereador pela cidade de São Paulo. Neste ano, ele buscou se tornar deputado federal, porém recebeu 19.337 votos e não conseguiu se eleger.

Como se saíram os famosos que disputaram as eleições de 2026 para deputado estadual em SP

Leci Brandão

A sambista Leci Brandão (PCdoB), que vem emplacando sucessivas reeleições à Assembleia Legislativa desde 2010, não conseguiu se reeleger neste ano. A candidata recebeu 53.149 votos na disputa por uma vaga de deputada estadual em São Paulo.

Marquito

Situação semelhante ocorreu com o humorista Marquito (PSD), que concorreu ao cargo de deputado estadual e recebeu 1.595 votos, insuficientes para garantir a eleição.