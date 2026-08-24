Falta de responsabilidade fiscal está levando a uma desestruturação empresarial, diz Caiado

O candidato à Presidência da República pelo PSD, Ronaldo Caiado, afirmou nesta segunda-feira, 24, que a falta de responsabilidade fiscal do governo está levando a uma "desestruturação empresarial". A fala foi feita durante o encontro promovido pelo Comunitas, organização voltada ao fortalecimento da gestão pública brasileira. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, também do PSD, participa do evento.

"Esta falta de responsabilidade fiscal com o País está levando a uma desestruturação empresarial a patamar jamais visto", disse. "Nós fomos garroteados com desequilíbrio total hoje, com a taxa de juros que vem inviabilizando todo mundo, chegando em todas as famílias", enfatizou o candidato durante sua fala.