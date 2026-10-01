Fachin rejeita pedido de Flávio Bolsonaro para afastar Dino de processos

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, rejeitou pedido da campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para afastar o ministro Flávio Dino das ações que lhe envolvem no âmbito da Corte.

A petição do parlamentar, que é candidato à Presidência, também requisitava que o ministro não atuasse em processos de interesse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

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Flávio alegava que Dino é suspeito por, segundo ele, ter ligação com o petista, de quem foi ministro da Justiça.

Na última segunda-feira, 28, Lula ligou para o ministro enquanto estava em agenda pública em Belém. O ato marcava a assinatura de um projeto de lei de autoria de Dino que prevê regras para avaliar a qualidade de serviços de saúde prestados pela iniciativa privada.

Dino apresentou o projeto após uma tragédia familiar que sofreu em 2012. O filho dele, de 13 anos, morreu após ser internado por uma crise de asma em Brasília, e o ministro e a ex-esposa denunciaram mau atendimento. No ano passado, o ministro e a ex-esposa ganharam um processo na Justiça, que determinou uma indenização de R$ 1,2 milhão.

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A chamada dele com Lula, no entanto, não ocorreu porque a ligação caiu antes que pudessem conversar.

Atualmente, Dino é relator de ações em trâmite no STF com o potencial impacto sobre ambos os presidenciáveis. As principais são a investigação sobre a produção do filme Dark Horse, cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Flávio arrecadou recursos para a obra com o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, acusado de fraude de R$ 12 bilhões contra os sistema financeiro nacional.

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Dino também tem sob sua relatoria um dos três inquéritos que apuram suposto tráfico de influência do filho mais velho de Lula, Fabio Luis da Silva, conhecido como Lulinha.