O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) recebeu na última terça-feira, 17, uma nota técnica elaborada pelo grupo de trabalho criado para idealizar propostas para remuneração da magistratura.

O parecer foi desenvolvido com base nos parâmetros julgados este ano pelo STF sobre remuneração do Judiciário. Eles incluem: aplicação do teto constitucional e pagamento de verbas indenizatórias, também conhecidas como penduricalhos.

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Segundo a nota do CNJ, o documento não estabelece novas gratificações, apenas regulamenta o que foi estabelecido pelo tribunal.

"O objetivo da nota técnica é consolidar o diagnóstico normativo, jurisprudencial e institucional produzido ao longo dos debates do grupo, sistematizando as contribuições apresentadas pelas instituições e entidades participantes. Também identificamos os obstáculos jurídicos e administrativos à adoção de um modelo remuneratório estável e examinamos as alternativas legislativas disponíveis para isso", declarou o desembargador Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto, coordenador do grupo e juiz auxiliar da presidência do CNJ.

Na avaliação, o grupo sugere uma série de direcionamentos para aumentar a segurança jurídica e o entendimento do sistema. Elas são:

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Criar um projeto de lei nacional nos exatos termos da decisão do STF para incluir na legislação as situações contempladas no julgamento e estabelecer um critério objetivo para definir o que deve ser considerado como verba indenizatória.

Aperfeiçoar as ferramentas de transparência do CNJ, como o contracheque único e o portal de remuneração dos magistrados, para que a sociedade tenha acesso a informações sobre a remuneração da magistratura, dos membros do Ministério Público e dos conselheiros de tribunais de contas.

Criar um monitoramento periódico da mobilidade na carreira para mensurar dificuldades de ascensão e acompanhar sua evolução ao longo do tempo. Os dados do levantamento irão colaborar com a revisão do escalonamento remuneratório e a futura elaboração do Estatuto da Magistratura.

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Contemplar explicitamente na proposição legislativa as regras aplicáveis aos aposentados, pensionistas e quem migrou do regime de integralidade/paridade para o teto do INSS para pacificar o tema.

Respeitar a iniciativa legislativa privativa do STF para encaminhar o projeto de lei, aprofundando a articulação institucional com a Corte.

Constar que questões relativas ao Ministério Público, Defensorias Públicas, Advocacia Pública e Tribunais de Contas não constem como objeto de proposição normativa do GT criado pela Portaria CNJ 244/2026.

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O grupo de trabalho discutiu também outras questões, como a necessidade de mais debates sobre periodicidade e metodologia a serem adotadas para a revisão dos pagamentos.

Ele apontou também a fragmentação do regime de remuneração, que funciona com resoluções do STF e do CNJ.

Além disso, o documento indica a pouca diferença salarial entre os níveis iniciais e finais da carreira e quadros de sobrecarga e acúmulo de competências entre juízes.

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Também foram levantadas indefinições do STF sobre a extensão de parcelas como o adicional pelo tempo de serviço ao grupo de aposentados que migrou do regime de integralidade/paridade para o teto do INSS com resgate de contribuições.

Neste ano, o STF decidiu sobre a remuneração do Judiciário, reafirmando o valor de R$ 46 mil como teto constitucional e liberando parte dos penduricalhos a juízes e a funcionários do Ministério Público.

A decisão aprovou também a valorização por tempo de antiguidade na carreira (PVTAC), benefício que segue os moldes do Adicional por Tempo de Serviço (ATS), conhecido como quinquênio. Ele prevê um adicional de 5% nos salários a cada cinco anos trabalhados, até o máximo de 35 anos.

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Com a criação de novos penduricalhos, o Judiciário passou a precisar de R$ 208,9 milhões e o Ministério Público Federal (MPF), R$ 324 milhões.

STF /SESSÃO PLENÁRIA

Na foto, o presidente do STF e do CNJ ministro Edson Fachin.

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Na avaliação, o grupo sugere uma série de direcionamentos para aumentar a segurança jurídica e o entendimento do sistema. Elas são:

Criar um projeto de lei nacional nos exatos termos da decisão do STF para incluir na legislação as situações contempladas no julgamento e estabelecer um critério objetivo para definir o que deve ser considerado como verba indenizatória.

Aperfeiçoar as ferramentas de transparência do CNJ, como o contracheque único e o portal de remuneração dos magistrados, para que a sociedade tenha acesso a informações sobre a remuneração da magistratura, dos membros do Ministério Público e dos conselheiros de tribunais de contas.

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Criar um monitoramento periódico da mobilidade na carreira para mensurar dificuldades de ascensão e acompanhar sua evolução ao longo do tempo. Os dados do levantamento irão colaborar com a revisão do escalonamento remuneratório e a futura elaboração do Estatuto da Magistratura.

Contemplar explicitamente na proposição legislativa as regras aplicáveis aos aposentados, pensionistas e quem migrou do regime de integralidade/paridade para o teto do INSS para pacificar o tema.

Respeitar a iniciativa legislativa privativa do STF para encaminhar o projeto de lei, aprofundando a articulação institucional com a Corte.

Constar que questões relativas ao Ministério Público, Defensorias Públicas, Advocacia Pública e Tribunais de Contas não constem como objeto de proposição normativa do GT criado pela Portaria CNJ 244/2026.

O grupo de trabalho discutiu também outras questões, como a necessidade de mais debates sobre periodicidade e metodologia a serem adotadas para a revisão dos pagamentos.

Ele apontou também a fragmentação do regime de remuneração, que funciona com resoluções do STF e do CNJ.

Além disso, o documento indica a pouca diferença salarial entre os níveis iniciais e finais da carreira e quadros de sobrecarga e acúmulo de competências entre juízes.

Também foram levantadas indefinições do STF sobre a extensão de parcelas como o adicional pelo tempo de serviço ao grupo de aposentados que migrou do regime de integralidade/paridade para o teto do INSS com resgate de contribuições.

Neste ano, o STF decidiu sobre a remuneração do Judiciário, reafirmando o valor de R$ 46 mil como teto constitucional e liberando parte dos penduricalhos a juízes e a funcionários do Ministério Público.

A decisão aprovou também a valorização por tempo de antiguidade na carreira (PVTAC), benefício que segue os moldes do Adicional por Tempo de Serviço (ATS), conhecido como quinquênio. Ele prevê um adicional de 5% nos salários a cada cinco anos trabalhados, até o máximo de 35 anos.

Com a criação de novos penduricalhos, o Judiciário passou a precisar de R$ 208,9 milhões e o Ministério Público Federal (MPF), R$ 324 milhões.