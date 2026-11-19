A Signature Luxury Services LLC, agência utilizada por Daniel Vorcaro para custear viagens e eventos de ministros e políticos, terá de entregar à Polícia Federal a "íntegra de registros, documentos comprobatórios, invoices e planilhas de serviços relacionados a viagens, hospedagens, passeios, coquetéis, eventos e demais utilidades pagas" pelo banqueiro entre 2020 e dezembro de 2025. Ao determinar a medida, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, considerou que a diligência complementar "mostra-se necessária e proporcional" para esclarecer a extensão das vantagens indevidas oferecidas por Vorcaro "a diferentes figuras de interesse".

Como mostrou o Estadão, o depoimento do empresário Leonardo Serrano Giunchetti, proprietário da agência de turismo, tomado pela Polícia Federal detalha como Vorcaro utilizou seus serviços de alto padrão para custear viagens e eventos de gala para políticos. Léo Serrano, como é conhecido, depôs à PF no dia 27 de agosto sobre as viagens bancadas pelo banqueiro ao senador Ciro Nogueira (PP-PI). O Estadão teve acesso ao vídeo com o relato do empresário, que aponta "cerca de duzentos atendimentos" a Vorcaro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Entre 24 e 26 de abril de 2024, a agência foi acionada de última hora por Vorcaro para auxiliar na organização do 1º Fórum Jurídico - Brasil de Ideias, realizado em Londres, segundo relato de Serrano. O evento reuniu autoridades dos Três Poderes, entre elas os ministros do STF Alexandre de Moraes, acompanhado da esposa, a advogada Viviane Barci, Dias Toffoli e Gilmar Mendes; os ministros do STJ Benedito Gonçalves e Luís Felipe Salomão; o então ministro da Justiça Ricardo Lewandowski; o procurador-geral da República, Paulo Gonet; e o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Também participaram Rodrigo Pacheco, atual ministro do TCU e Hugo Motta, presidente da Câmara.

"Este foi um evento grande, né? Foi uma organização grande, aonde nós como empresa nós ficamos ... fomos chamados para auxiliar nesse evento já muito de última hora. Nós fizemos os jantares, nós organizamos a parte das atrações dos jantares, ele queria fazer uma recepção bacana para os convidados. Fazer a reserva dos quartos no hotel e colocar os kits de chegada com evento, uma amenidade para os convidados. Acho que ele tinha receio de que a empresa que estava organizando não fosse fazer isso de uma forma muito correta porque confiava no nosso trabalho", assinalou Serrano.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifestou a favor da entrega dos documentos pela agência. Embora tenha reconhecido a "aparente boa-fé" do empresário Léo Serrano, que procurou espontaneamente a PF para fornecer informações sobre a relação entre Vorcaro e o senador Ciro Nogueira, a Procuradoria destacou que "há fortes indícios, decorrentes da análise do material probatório, de que Daniel Bueno Vorcaro se utilizou dessa mesma estrutura de serviços de luxo para beneficiar dezenas de outras autoridades e ocupantes de cargos públicos".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para a PGR, o aprofundamento da apuração é de "crucial interesse para o pleno esclarecimento da extensão da rede de influência e corrupção investigada".