Fachin e diretor da PF se reúnem no STF para tratar de menções de ministros no caso Master

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, se reúne nesta terça-feira, 13, com o diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, para falar sobre menções de ministros da Corte nas conversas do ex-banqueiro Daniel Vorcaro e nas investigações sobre o Banco Master. A reunião começou por volta das 17h.

No último dia 2, Fachin enviou ofício a Rodrigues afirmando que os indícios de envolvimento de ministros do Supremo devem ser apurados "sem qualquer exceção de fato ou pessoa". O presidente da Corte garantiu que dará os "encaminhamentos devidos" assim que receber um relatório da PF sobre os fatos.

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O ministro ainda disse que a preservação da confiança nas instituições "exige que eventuais ilícitos sejam investigados com seriedade, transparência e respeito à ordem constitucional".

"A atuação coordenada e institucionalmente adequada entre Polícia Federal, Ministério Público e Poder Judiciário é essencial para que nenhum fato relevante deixe de ser apurado e para que nenhuma instituição ultrapasse os limites de suas atribuições constitucionais", afirmou.