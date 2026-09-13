Fachin determina que PGR se manifeste sobre pedido de Moraes para levantar sigilo de inquérito

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, determinou neste domingo, 13, que a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifeste "com brevidade" sobre um pedido feito hoje por Alexandre de Moraes para levantar o sigilo de um processo relatado por André Mendonça.

Segundo Moraes, o processo sigiloso "possui elementos essenciais" para o julgamento do processo de suas conversas com Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, marcado para terça-feira, 15.

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Ao pedir manifestação da PGR, Fachin afirmou que esse processo não consta na lista encaminhada pelo vice-procurador-geral da República, Hindenburgo Chateaubriand, na última sexta-feira, 11, sobre quais procedimentos relacionados ao Caso Master deveriam ser tornados públicos.