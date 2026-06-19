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Fachin defende responsabilização das plataformas digitais diante dos impactos da tecnologia

Escrito por Guilherme Matos (via Agência Estado)
Publicado em 19.06.2026, 20:22:00 Editado em 19.06.2026, 20:29:50
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O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, defendeu nesta sexta-feira, 19, que é "fundamental exigir responsabilidade das plataformas digitais" diante dos impactos da inteligência artificial e dos avanços tecnológicos no debate público.

A declaração foi feita durante o evento Justiça do Amanhã, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, segundo o jornal O Globo.

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A fala de Fachin ocorre dois dias após o STF aprovar, por unanimidade, tese que amplia a responsabilização das big techs por conteúdos criminosos publicados por usuários. Pela nova regra, as plataformas podem ser responsabilizadas se não removerem postagens com conteúdo ilícito após notificação. Assim, ficou descartada a necessidade de ordem judicial, como exigia o regime anterior, baseado no artigo 19 do Marco Civil da Internet.

No evento, o presidente do STF afirmou que "a velocidade de circulação da informação frequentemente supera a velocidade da reflexão", fazendo com que questões complexas sejam simplificadas.

Para Fachin, o desafio central é proteger simultaneamente a liberdade de expressão e a integridade do debate público. "A tarefa desafiadora consiste em proteger a ambos sem sacrificar um em nome do outro", afirmou.

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