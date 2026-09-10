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Fachin cancela sessão plenária desta quinta por causa da sessão do próximo dia 15

Escrito por Lavínia Kaucz (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, cancelou a sessão plenária desta quinta-feira, 10. Segundo informe da Presidência divulgado pela assessoria do STF, a sessão foi cancelada porque já será realizada uma sessão extraordinária na próxima terça-feira, 15, para analisar se uma investigação contra o ministro Alexandre de Moraes será aberta.

"Tendo presente que a sessão prevista para hoje é extraordinária, assim como extraordinária é a sessão convocada para a próxima terça-feira, comunica-se o cancelamento da sessão desta quinta-feira, 10. A sessão de terça-feira será realizada nos termos da convocação já levada a efeito", diz o informe.

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A sessão da última quarta-feira, 9, já foi cancelada em meio à escalada da crise na Corte. Ao final do dia, Fachin decidiu tirar Moraes da relatoria do inquérito das fake news e suspendeu liminares que haviam afastado e reintegrado no cargo o diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues.

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STF/CRISE/FACHIN/SESSÃO PLENÁRIA/CANCELAMENTO/SESSÃO EXTRAORDINÁRIA/15 SETEMBRO
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