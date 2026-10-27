Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

Fachin arquiva inquérito de Moraes contra Eduardo Bolsonaro já condenado por coação

Escrito por Felipe de Paula (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O presidente do Supremo Tribunal Federal Edson Fachin decretou o arquivamento de um inquérito contra o ex-deputado Eduardo Bolsonaro por suposta coação de ministros da Corte máxima via articulação com autoridades americanas no curso do processo do 8 de Janeiro. Em despacho desta segunda, 26, Fachin destacou que o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, que reside nos Estados Unidos, já foi condenado pela Corte a quatro anos e dois meses de reclusão pelo mesmo crime pelo qual também era investigado no inquérito agora encerrado.

A investigação foi aberta em 27 de setembro do ano passado, sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes, "diante da tentativa infrutífera de notificação" de Eduardo e do blogueiro bolsonarista Paulo Figueiredo, que também mora nos EUA. Na ocasião, foi determinado o desmembramento do processo, "a fim de viabilizar o processamento em separado da denúncia".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Desde então, o processo criminal passou a tramitar exclusivamente em relação a Eduardo Bolsonaro, enquanto Paulo Figueiredo, notificado por carta rogatória, passou a responder a processo apartado.

Na Sessão Virtual de 14 de novembro a 25 de novembro, os ministros da Primeira Turma receberam a denúncia contra Eduardo. Foi aberta a ação penal 2782.

"Como se observa, o presente inquérito atingiu a finalidade para a qual foi instaurado, uma vez que as apurações nele realizadas culminaram com o oferecimento de denúncia pela Procuradoria-Geral da República, já recebida pelo órgão colegiado competente", anotou Fachin.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para o presidente do STF, com a instauração da ação penal 2782, está exaurida a finalidade investigativa deste autos, não subsistindo razão para a manutenção da sua tramitação.

O ministro destacou que a Primeira Turma, em 16 de junho, julgou procedente a ação penal para condenar Eduardo Bolsonaro e, posteriormente, rejeitou recurso (embargos de declaração), tendo o acórdão transitado em julgado em 3 de outubro passado.

Para Fachin, ficou caracterizado o "exaurimento da finalidade" da investigação em razão da deflagração da ação penal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
arquivamento coação Eduardo Bolsonaro Fachin Inquérito moraes
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV