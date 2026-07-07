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Exército diz ao STF que entregou 6 armas de Bolsonaro à PF; outras 2 não estão com batalhão

Escrito por Raisa Toledo (via Agência Estado)
Publicado em 07.07.2026, 17:34:00 Editado em 07.07.2026, 17:43:54
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O Exército informou ao Supremo Tribunal Federal (STF) nesta segunda-feira, 6, que entregou à Polícia Federal (PF) seis das oito armas registradas em nome do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A manifestação foi enviada ao ministro Alexandre de Moraes após o magistrado determinar que o arsenal fosse encaminhado à PF no prazo de 48 horas.

Em ofício assinado pelo comandante do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília, tenente-coronel Caio de Vargas Lisboa, a corporação afirmou que duas das armas listadas não estavam sob sua custódia: uma pistola Glock calibre nove milímetros e uma espingarda calibre 12 da fabricante Maestro Arms Company.

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Após a manifestação do Exército, a defesa de Bolsonaro se pronunciou sobre o paradeiro dos dois equipamentos. Segundo os advogados, a pistola é a mesma apreendida durante uma blitz em posse de militar que atua na segurança de Bolsonaro e se encontra acautelada pela Polícia Civil do Distrito Federal. Já a espingarda, afirmam, foi dada de presente a Bolsonaro, mas nunca chegou a ser retirada e permanece sob a guarda de uma empresa importadora de artigos bélicos em Caxias do Sul (RS).

A defesa sugere que o STF oficie a empresa para confirmar a custódia da espingarda e providenciar sua entrega às autoridades. Veja a lista de armas que Moraes determinou que fossem entregues à PF:

Pistola Forjas Taurus (.380 Automatic);

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Pistola Forjas Taurus (.40 Smith & Wesson);

Pistola Glock (9x19 mm Parabellum);

Carabina/Fuzil Springfield Armory (7,62x51 mm);

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Espingarda Typhoon (12 GA);

Pistola Arex (9x19 mm Parabellum);

Pistola SIG-Sauer (9x19 mm Parabellum);

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Espingarda Maestro Arms Company (12 GA).

A entrega do arsenal foi determinada após o ministro autorizar a manutenção da prisão domiciliar humanitária do ex-presidente, mas revogar seu porte de arma e o certificado de registro de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC).

Em parecer sobre a apreensão da arma do ex-chefe do Executivo em posse de um segurança no dia 16 de junho, a Procuradoria-Geral da República (PGR) afirmou que o episódio não configurava falta grave.

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O Ministério Público Federal sustentou, no entanto, que a posse de arma é incompatível com a situação jurídica do ex-presidente. Jair Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e três meses, condenado pelo STF por liderar tentativa de golpe de Estado.

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BOLSONARO/PRISÃO/ARMA/APREENSÃO/STF/MORAES/ENTREGA/PF/EXÉRCITO/INFORMAÇÃO
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