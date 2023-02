Exército cumpre ordem do governo e tira sigilo de processo de Pazuello

Francisco Leali (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Por determinação da Controladoria Geral da União (CGU), o Comando do Exército divulgou o processo administrativo aberto contra o general e ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello em maio de 2021 e que, no governo Bolsonaro, foi colocado em sigilo por 100 anos. A documentação tem apenas 17 páginas e se resumem à defesa de Pazuello e a resposta do então comandante do Exército, Paulo Sergio Nogueira, absolvendo do oficial.

continua após publicidade .

Segundo o regimento disciplinar do Exército, militares não podem participar de atos políticos sem autorização superior. Pazuello alegou que tinha avisado por telefone o comandante que iria participar de uma motociata a convite de Bolsonaro no Rio de Janeiro. O comandante do Exército, ao analisar a defesa, confirmou ter sido avisado e arquivou o caso apenas seis dias após Pazuello apresentar sua defesa.

O ex-ministro da Saúde sustentou em sua defesa que foi surpreendido ao ser convidado pelo então presidente a subir num carro de som e fazer discurso no ato realizado no Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro.

continua após publicidade .

A defesa de Pazuello tem seis páginas. Ele diz que atendeu o convite de Bolsonaro para ir à motociata por conta do respeito e da "camaradagem" entre ele e o presidente. Descreve ainda como também foi surpreso com o assédio de apoiadores do presidente que o reconheceram mesmo de máscara.

O general contou que tentou se refugiar atrás do carro de som onde estava Bolsonaro e mais uma vez foi reconhecido. Um ajudante de ordem do presidente o chamou para subir no caminhão. Com o microfone na mão, Pazuello diz que "teve poucos segundos" para pensar no que falar. E diz que fez um pronunciamento curto só para cumprimentar os motoqueiros. "Fala galera. Não ia perder esse passeio de moto de jeito nenhum. Tamo junto heim!", declarou.

No ato, Bolsonaro criticou a política de distanciamento social durante a pandemia. "Desde o começo eu disse que tínhamos dois grandes problemas: o vírus e o desemprego. Muitos governadores e prefeitos simplesmente ignoraram a grande maioria do povo brasileiro, e sem qualquer comprovação científica, decretaram lockdown, confinamento e toque de recolher", afirmou o presidente. Estudos já mostraram, contudo, que o lockdown diminui a chance de transmissão do coronavírus.

continua após publicidade .

Bolsonaro ainda afirmou que o Exército não iria obrigar ninguém a ficar em casa. "Fique bem claro: o meu Exército Brasileiro jamais irá às ruas pra manter vocês dentro de casa".

O Exército vinha mantendo o processo em segredo. Sob alegação de que se tratava de informação pessoal, a Força usou um artigo da Lei de Acesso à Informação para impor sigilo de 100 anos. Alegou ainda que a divulgação dos documentos poderia abalar o princípio da hierarquia militar. No final do ano passado, o Estadão entrou com um novo pedido lembrando que Pazuello já estava na reserva e tinha sido eleito deputado federal.

O caso foi analisado pela CGU já na gestão do governo petista de Luiz Inácio Lula da Silva. Durante a campanha presidencial em 2022, Lula havia prometido acabar com os segredos do governo Bolsonaro e citava o caso Pazuello.