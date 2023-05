Exemplo de vida, política e luta, diz Ciro Gomes sobre David Miranda

Redação (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PDT) fez una publicação no Twitter para comentar a morte do ex-deputado federal David Miranda (PDT-RJ) ocorrida na manhã desta terça-feira, 9. Ele estava internado desde agosto do ano passado com quadro de septicemia grave.

continua após publicidade .

"Muito triste com a notícia do falecimento do meu amigo David Miranda. Um exemplo de vida, um exemplo na política, um exemplo na luta pela Democracia, pela liberdade e pelo Brasil. Meu abraço afetuoso ao Glenn, seus filhos e familiares", escreveu Ciro.

David Miranda morreu aos 37 anos no Rio, um dia antes do seu aniversário, após passar nove meses internado em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) devido a uma infecção generalizada no sistema gastrointestinal. O anúncio foi feito nesta terça por seu marido, o jornalista Glenn Greenwald, em rede social. "Ele morreu em plena paz, cercado por nossos filhos, familiares e amigos", escreveu Glenn.