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Exatus/RN: Allyson oscila de 44,1% para 43,2%; Cadu tem 24,4% e Álvaro, 22,2%

Escrito por Rayllanna Cardoso, especial para a Broadcast (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O ex-prefeito de Mossoró Allyson Bezerra (União Brasil) oscilou de 44,11% para 43,26% das intenções de voto para o governo do Rio Grande do Norte, segundo pesquisa Exatus divulgada neste sábado, 3. Cadu de Lula (PT) passou de 22,52% para 24,42%, enquanto o ex-prefeito de Natal Álvaro Dias (PL) foi de 20,60% para 22,22%.

No cenário estimulado, Professor Robério Paulino (PSOL) tem 0,83%, e Godeiro Linhares (DC), 0,07%. Arinalda do MLB (UP), Dário Barbosa (PSTU), Henrique Lyra (PCO) e Rodrigo de Bolsonaro (Agir) não pontuaram. Nenhum soma 1,69%; não sabem, 7,51%.

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Na rejeição, Álvaro registra 27,83%, Cadu, 22,78%, e Allyson, 8,60%.

Senado

Na disputa pelas duas vagas no Senado, Styvenson Valentim (Podemos) e Zenaide Maia (PSD) registram, respectivamente, 47,20% e 35,47%. Samanda de Lula (PT) tem 19,99%, Rafael Motta (PDT), 19,30%, e Coronel Hélio (PL), 17,29%.

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Presidência

Entre os eleitores potiguares, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 57,7% das intenções de voto, contra 34% do senador Flávio Bolsonaro (PL). Na rodada anterior, os candidatos registravam 53,75% e 32,49%, respectivamente.

Na rejeição presidencial, o senador Flávio registra 53%, enquanto o presidente Lula, 33,73%.

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A pesquisa entrevistou 1.500 eleitores no Rio Grande do Norte entre 28 e 30 de setembro. A margem de erro é de 2,53 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob os números RN-08811/2026 e BR-00242/2026.

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ELEIÇÕES 2026/GOVERNO/RN/PESQUISA/EXATUS
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