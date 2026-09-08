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Exatidão da apuração eleitoral está ancorada em procedimentos técnicos, diz Nunes Marques

Escrito por Victor Ohana e Lavínia Kaucz (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques, reforçou a confiabilidade das urnas eletrônicas em discurso realizado nesta terça-feira, 8, na Câmara dos Deputados. O ministro afirmou que o sistema eletrônico de votação é uma "política de Estado edificada ao longo de décadas, sob constantes aperfeiçoamentos" e destacou que a combinação de etapas e procedimentos "auditados e testados incessantemente" garantem a exatidão da apuração do pleito. As declarações foram feitas na abertura da exposição "O Caminho do Voto" na Câmara.

"Sua evolução é fruto do amadurecimento das instituições democráticas brasileiras e demonstra que a busca pela integridade das eleições não é uma tarefa concluída, mas um compromisso permanente da República", destacou o ministro.

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No discurso feito ao lado do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), Nunes Marques ressaltou o "processo de construção coletiva" da urna eletrônica protagonizado pelo Congresso. "A urna não nasceu de iniciativa isolada. Ela nasceu do diálogo e da cooperação entre instituições republicanas que souberam atuar de forma harmônica", afirmou.

"Graças ao esforço institucional do Legislativo, temos um sistema eleitoral que garante o respeito absoluto à vontade do povo brasileiro", destacou.

Nunes Marques lembrou que a adoção das urnas eletrônicas foi uma resposta às vulnerabilidades que atingiam o processo eleitoral até então. "Coube ao Parlamento compreender que a democracia brasileira necessitava de um novo sistema, capaz de registrar com absoluta fidedignidade a vontade do eleitorado", disse.

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O presidente do TSE ainda ressaltou que a inovação tecnológica das urnas "jamais foi um fim em si mesma, sempre esteve a serviço da integridade do processo eleitoral e da proteção da vontade soberana do eleitorado".

Inteligência artificial (IA) representa desafio para confiança do eleitor, diz Motta

Durante a solenidade, ao lado de Nunes Marques, Motta defendeu a confiança no sistema de votação e lembrou o aniversário de 30 anos da urna eletrônica em 2026. O deputado também elencou desafios para o sistema eleitoral.

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"A inteligência artificial generativa possibilita hoje a criação e a manipulação de fotos, áudios e vídeos com um grau de realismo que seria impensável poucos anos atrás. Preservar a confiança do eleitor diante dessa realidade será um dos grandes desafios das instituições democráticas", declarou.

Motta também afirmou que o sistema de votação tem "respeito absoluto" pela vontade dos eleitores. "A exposição mostra que o sistema eleitoral brasileiro, com urnas seguras, transparentes e confiáveis, é resultado de décadas de avanços, aperfeiçoamento e inovação", disse.

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ELEIÇÕES 2026/TSE/NUNES MARQUES/APURAÇÃO ELEITORAL/EXATIDÃO
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