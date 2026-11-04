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Exames de Lula 'estão dentro da normalidade', diz Hospital Sírio-Libanês

Escrito por João Paulo Nucci (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Hospital Sírio-Libanês informou no fim da noite da terça-feira, 3, que todos os exames do presidente reeleito da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), "estão dentro da normalidade".

Lula deu entrada na tarde da terça no hospital da capital paulista para realizar uma avaliação de rotina. Segundo a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom), os exames estavam previamente agendados para depois das eleições.

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"O presidente segue sua agenda habitual de trabalho", diz a nota divulgada pelo Sírio-Libanês, que é assinada pelos diretores Luiz Francisco Cardoso e Álvaro Sarkis.

Em junho deste ano, o presidente anunciou o fim das sessões de radioterapia preventiva que fazia para tratar um carcinoma basocelular, câncer de pele localizado no couro cabeludo.

Também neste ano, Lula realizou uma cirurgia de catarata no olho esquerdo. Ele já tinha realizado o mesmo procedimento no olho direito em 2020.

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LULA/SAÚDE/EXAMES/ROTINA/RESULTADOS/SÍRIO-LIBANÊS
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