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ELEIÇÕES 2026

Ex-secretário Guto Silva anuncia pré-candidatura ao Senado

Inicialmente, o ex-secretário pretendia concorrer ao governo do Paraná, mas acabou perdendo disputa com Sandro Alex

Escrito por Da Redação
Publicado em 11.05.2026, 15:42:14 Editado em 11.05.2026, 15:42:10
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Ex-secretário Guto Silva anuncia pré-candidatura ao Senado
Autor Guto Silva durante visita recente ao TNOnline - Foto: TNOnline

O ex-secretário das Cidades, Guto Silva (PSD), oficializou sua pré-candidatura ao Senado pelo mesmo partido do governador Ratinho Junior. Ele inicia nesta semana uma série de reuniões com lideranças políticas na região de Maringá.

Silva sustenta que a disputa pelo Senado segue em aberto, alegando que o eleitorado ainda não definiu preferências para o cargo, o que abriria espaço para uma candidatura competitiva baseada em sua experiência na Assembleia Legislativa (Alep) e nas pastas da Casa Civil e do Planejamento.

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-LEIA MAIS: Presidente Lula veta lei que reconhece estágio como experiência profissional

Inicialmente, o ex-secretário pretendia concorrer ao governo do Paraná, com apoio do governador. No entanto, Ratinho Junior optou por indicar o ex-secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex.

O pré-candidato defende que a representatividade do Paraná no Congresso Nacional precisa ser fortalecida. Segundo Silva, o projeto será conduzido de forma plural, priorizando uma articulação ativa em Brasília para atender às demandas estaduais. Ele destaca que o momento atual é de ouvir as bases regionais para consolidar a viabilidade de sua proposta dentro da coligação governista.

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No cenário para a sucessão estadual, Guto Silva reafirmou o apoio à pré-candidatura de Sandro Alex (PSD) ao Governo do Paraná. O ex-secretário também classificou como excelente o diálogo com o deputado Alexandre Curi (Republicanos), que será um dos candidatos do grupo ao Senado.

Em 2026, o Paraná elegerá dois senadores. Por isso, cada chapa ao governo do Estado deverá indicar dois candidatos ao Senado. Guto SilvA deve disputar a indicação da segunda vaga no grupo com jornalista Cristina Graeml, recém-filiada ao PSD.

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