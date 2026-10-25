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Ex-presidentes aliados da América Latina celebram reeleição de Lula

Escrito por Darlan de Azevedo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva foi celebrada por aliados na América Latina. Ex-presidentes hoje na oposição em seus países publicaram mensagens de apoio ao petista.

O ex-presidente argentino Alberto Fernández disse estar "feliz" com a vitória e lembrou o período em que Lula esteve preso. "Compartilhamos a tristeza de vê-lo preso e a alegria de vê-lo livre. Caminhamos juntos quando você voltou a governar. Hoje, o Brasil o elege pela quarta vez e a Pátria Grande celebra. Parabéns ao presidente reeleito, querido Lula", escreveu no X.

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Também da Argentina, Cristina Kirchner parabenizou os brasileiros pela participação no pleito e comparou o dia ao histórico 17 de Outubro no país. "FELICITAÇÕES... primeiro ao povo brasileiro que hoje protagonizou um autêntico 17 de Outubro eleitoral e depois... a você, companheiro presidente Lula, que em sua sétima eleição presidencial soube despertar em seus compatriotas sentimento e sentido para vencer esta batalha", afirmou.

Já Gustavo Petro, ex-presidente da Colômbia, classificou o resultado como uma vitória da "democracia e da justiça social" na região. "O fascismo na América Latina foi detido no Brasil. O povo brasileiro livre conseguiu conter a avalanche de bots falsos e o sistema eleitoral com software público e bem cuidado pelo povo evitou fraudes, salvando a justiça social no Brasil e o intento estrangeiro de se apoderar de seus recursos naturais. Muito bem, Lula. Este é um triunfo para a humanidade e uma derrota estratégica para as forças da escuridão", declarou.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/LULA/VITÓRIA/EX-PRESIDENTES/ALIADOS/AMÉRICA LATINA
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