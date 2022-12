Ex-presidenciável Padre Kelmon é desligado de igreja ortodoxa

Da Redação

O desligamento de Padre Kelmon da Igreja Ortodoxa ocorreu na última quinta-feira (15)

A Igreja Ortodoxa do Peru no Brasil desligou o Padre Kelmon, ex-candidato à Presidência da República nas eleições de 2022. A informação foi divulgada pela própria instituição através de uma nota, publicada no Facebook na última sexta-feira (16).

Em outubro, mês em que houve o primeiro e segundo turno das eleições, o Projeto Comprova apurou o histórico eclesiástico e político de Kelmon e descobriu que ele tinha ligação com a Igreja Católica Apostólica Ortodoxa do Peru, que tem representações em vários países, incluindo o Brasil.

A nota foi divulgada na sexta-feira pela igreja, mas o desligamento de Padre Kelmon foi feito na quinta (15). "Decidimos canceladar (sic) a Provisão 0025/21 conferida ao Pe. Kelmon Luis da Silva. Também informamos que decidimos desencardinar (sic) do clero o Pe.Kelmon Luis da Silva e também o Pe. Lucas Soares Chagas. Dessa forma, os mesmos ficam proibidos de ministrar os sacramentos e de falar em nome da Igreja Ortodoxa do Peru-Tradição canônica Síro Ortodoxa Malankara Indiana", diz a nota.

"Tudo que ligares na terra será ligado no céu, mas aquilo que desligarem na terra será desligado no céu. (Mateus 16:19)", completa a nota.

Com a medida, o ex-presidenciável não poderá ministrar sacramentos e nem falar em nome da Igreja Ortodoxa do Peru.

Confira a nota na íntegra:

Com informações do UOL.



