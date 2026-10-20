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Ex-prefeito de Curitiba Rafael Greca, apoiador de Ratinho Jr., declara apoio a Lula no 2º turno

Escrito por Maria Magnabosco, especial para a AE (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O ex-prefeito de Curitiba Rafael Greca (MDB), que foi candidato a vice-governador do Paraná na chapa de Sandro Alex (PSD), apoiada pelo governador Ratinho Junior (PSD), declarou apoio à reeleição do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no segundo turno. A manifestação foi publicada nas redes sociais na noite da segunda-feira, 19, e contraria o posicionamento de seus aliados políticos no Estado, que apoiam o candidato Flávio Bolsonaro (PL).

Durante um sarau em Curitiba, Greca fez um discurso em defesa da soberania nacional e das políticas sociais e culturais do governo federal.

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O ex-prefeito questionou a influência dos Estados Unidos sobre as riquezas minerais brasileiras e defendeu que os eleitores considerem os interesses nacionais acima das diferenças ideológicas. "Pensem qual ideologia vale o direito de calar o Brasil; e calar o Brasil para só servir aos Estados Unidos, para só servir aos que querem as nossas terras raras, para só servir aos que querem lucrar com isso", afirmou.

Greca também destacou a importância de programas sociais, do Sistema Único de Saúde (SUS) e de políticas de incentivo à cultura, como a Lei Rouanet.

Ao justificar sua escolha, mencionou lideranças políticas como Leonel Brizola e defendeu que a disputa presidencial não seja orientada exclusivamente por divisões ideológicas.

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"Não tem música de direita nem de esquerda, porque o gaiteiro, para tocar, precisa das duas mãos, a direita e a esquerda", declarou o ex-prefeito.

A manifestação contraria o posicionamento do governador Ratinho Junior e de Sandro Alex, que declararam apoio a Flávio Bolsonaro após o primeiro turno.

O MDB do Paraná também aderiu à candidatura do PL. Nacionalmente, o presidente da sigla, Baleia Rossi, anunciou o apoio de 17 diretórios estaduais a Flávio, enquanto outros dez se posicionaram pela reeleição de Lula.

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Alckmin agradeceu o apoio de Greca

Em visita a Curitiba nesta terça-feira, 20, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) afirmou ter ficado "muito feliz" com o apoio de Greca.

A declaração ocorreu durante o evento de campanha "Paraná pela Virada", realizado no Espaço Torres, no Jardim Botânico, com a presença de lideranças petistas e apoiadores do presidente Lula.

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Prefeito de Curitiba por 3 mandatos

Greca foi prefeito de Curitiba por três mandatos e disputou a eleição estadual deste ano como vice na chapa de Sandro Alex, derrotada por Sergio Moro (PL) no primeiro turno.

O segundo turno da eleição presidencial será realizado no próximo domingo, 25.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/LULA/RAFAEL GRECA/APOIO
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