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Ex-juiz provoca Eduardo Paes por decisão do TSE: 'perdeu, mané!'

Escrito por Lóren Souza (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Ex-juiz da Lava Jato, Marcelo Bretas, provocou Eduardo Paes (PSD) nas redes sociais após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidir pela anulação dos votos obtidos pelo candidato ao governo do Rio de Janeiro, Anthony Garotinho (Republicanos). "Perdeu, mané!", escreveu no X, antigo Twitter.

A decisão do TSE pode dar vitória, sem necessidade de segundo turno, a Douglas Ruas (PL). Paes ficou em segundo lugar na disputa, enquanto Garotinho, que concorria com a candidatura em análise pela Justiça Eleitoral, ficou em terceiro.

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O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) marcou para o próximo sábado, 10, a retotalização dos votos para governador do Estado. A ação pode fazer Ruas alcançar mais de 50% dos votos válidos, sendo cancelado o segundo turno com Paes.

Bretas já tinha usado expressão semelhante para ironizar Paes esta semana. "Perdeu, mané (de novo)!, escreveu nas redes sociais ao comentar vídeo de Paes sobre a desistência de Garotinho de seguir com recurso para avaliar candidatura.

Em junho de 2025, Bretas foi afastado de forma compulsória pelo Conselho Nacional de Justiça. Ele conduzia os processos relacionados à Operação Lava Jato no Estado do Rio de Janeiro. A conclusão dos conselheiros foi de que ele teria agido como "justiceiro", em busca de "autopromoção".

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