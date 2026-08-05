Ex-deputado Michele Caputo, que foi secretário de saúde do PR, será vice de Requião Filho

O candidato ao Governo do Paraná pelo PDT, Requião Filho, oficializou nesta quarta-feira (05) o nome do ex-deputado estadual Michele Caputo Neto (Solidariedade) como seu vice na chapa majoritária. O anúncio ocorreu durante evento no clube Sociedade Thalia, em Curitiba, que também consolidou a entrada da federação PRD/Solidariedade na coligação liderada pelo pedetista.

📰 LEIA MAIS: 'Vida acontecendo e nós vivendo': o último post de Ana Paula antes de morrer em Sapopema

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Com a nova aliança, a coligação de Requião Filho passa a reunir os partidos PDT, Federação Brasil da Esperança (PT/PCdoB/PV), Federação PSol/Rede e Federação PRD/Solidariedade. Na disputa majoritária, a aliança também conta com as candidaturas ao Senado da deputada federal Gleisi Hoffmann (PT) e do ex-deputado federal Doutor Rosinha (PT).

Quem é Michele Caputo Neto

Michele Caputo Neto, 63 anos, é farmacêutico formado pela Universidade Estadual de Maringá (UEM) e servidor de carreira da Secretaria de Estado da Saúde desde 1985. Foi secretário municipal de Saúde de Curitiba em quatro oportunidades, sendo duas na gestão do prefeito Cássio Taniguchi (2002-2004) e duas na gestão de Beto Richa (2005-2006). Também ocupou o cargo de secretário estadual de Saúde entre 2011 e 2018, durante as gestões de Beto Richa como governador.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp



Em 2018, foi eleito deputado estadual pelo PSDB, exercendo mandato na Assembleia Legislativa do Paraná até 2022. Em 2023, integrou o conselho da Itaipu Binacional, onde permaneceu até fevereiro deste ano. Na área da saúde, implementou programas como Mãe Paranaense, HospSUS e Farmácia do Paraná, além de ter expandido o Mãe Curitibana.

Disputa interna na federação PRD/Solidariedade do Paraná

A definição do nome de Caputo como vice de Requião Filho foi precedida de um impasse interno na Federação PRD/Solidariedade. O Solidariedade defendia a adesão à candidatura de Requião Filho, enquanto o PRD era contrário à aliança, por orientação de direita e valores que conflitam com as propostas do PDT.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A discordância regional foi resolvida pela direção nacional da federação, comandada pelo deputado federal Paulinho da Força (Solidariedade-SP), que optou por avalizar a entrada da federação na chapa de Requião Filho. O presidente estadual do PRD, ex-deputado Alfredo Kaefer, afirmou que o partido seguirá independente, sem apoiar a candidatura.

Além das chapas majoritárias, os partidos também terão candidaturas proporcionais para a Câmara dos Deputados e a Assembleia Legislativa do Paraná. O prazo para a realização de convenções partidárias e oficialização das atas termina às 23h59 desta quarta-feira (05). Após a homologação dos nomes, os registros de candidatura devem ser feitos no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) até o dia 15 de agosto.