Ex-deputado federal Danilo Cabral é nomeado superintendente da Sudene

O governo federal nomeou Danilo Jorge de Barros Cabral para exercer o cargo de superintendente da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), conforme portaria da Casa Civil da Presidência da República publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira, 7. Danilo Cabral é filiado do PSB, ex-deputado federal e foi candidato ao governo do Estado de Pernambuco nas eleições de 2022.

