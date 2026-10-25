Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

Eventual vitória de Flávio consolidaria 'onda azul' da direita, diz jornal La Nación

Escrito por Cecília Mayrink (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Uma eventual vitória de Flávio Bolsonaro (PL) nas eleições presidenciais do Brasil consolidaria o que alguns, entre eles, o presidente da Argentina, Javier Milei, chamam de uma onda azul de governos de direita na região, escreveu o jornal argentino La Nación.

"Será o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado e preso por tentativa de golpe de Estado, mais um do grupo? E, ainda mais importante: implicará a chamada onda azul uma virada de médio ou longo prazo ou, pelo contrário, apenas um movimento do pêndulo latino-americano, que carece da força necessária para perdurar por longos anos?", questiona a publicação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

No Brasil do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Bolsonaro, como nos demais países da região, os partidos políticos desempenham um papel secundário, segundo o jornal. "Se Flávio Bolsonaro vencer a eleição, não será por pertencer ao Partido Liberal (PL), mas por ser o candidato anti-Lula", aponta.

O La Nación acrescenta que, no Brasil, a campanha careceu de debate programático. "Semana após semana, os candidatos trocaram ataques, denúncias judiciais por suposto conteúdo falso e demonstrações de apoio nas ruas. Não se discutiu o que pretendem fazer Lula e Flávio Bolsonaro se ganharem a eleição, o que é ainda mais grave no caso do filho de Jair Bolsonaro, porque nunca ocupou nenhum cargo executivo", escreveu.

A publicação destaca ainda que o desgaste de Lula após três mandatos foi o principal fator que levou Flávio Bolsonaro a ser o candidato mais votado no primeiro turno. "Claro que os Bolsonaro têm sua base ideológica fiel, mas com essa base não ganhariam uma eleição. Se ganharem, será por serem a opção frente a Lula. E o mesmo vale para o presidente do Brasil. Ser o único que pode derrotar um Bolsonaro é o que lhe permite dizer que, sem ele, não haverá democracia no Brasil e estará em jogo a soberania do País", disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Por sua vez, o jornal Clarín observa que a discussão nestas urnas não é um "básico esquerda ou direita", mas de capacidades. A reportagem aponta que Lula vem de três mandatos, incluindo o atual, e com um desempenho macro eficiente, enquanto Flávio tem buscado se firmar nas questões sociais que são as que, em certa medida, explicam a derrota no primeiro turno do presidente.

"A questão social desempenha um papel decisivo nesta etapa final", diz o Clarín, acrescentando que o governo conseguiu reverter, segundo as pesquisas, o golpe inicial da derrota com base em uma ofensiva intensa que incluiu benefícios, como o pagamento do reajuste do Bolsa Família e o fim da escala de trabalho 6x1.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
América Latina DIREITA eleições 2026 Flávio Bolsonaro La Nacion
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV