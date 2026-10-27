EUA diz que irá conceder vistos para Flávio Bolsonaro e família

Enquanto o governo americano confirma que permitirá a entrada dele no país, a Polícia Federal apura se o parlamentar realmente deixou o Brasil

O Departamento de Estado dos Estados Unidos confirmou que concederá vistos para o senador Flávio Bolsonaro e sua família, permitindo a entrada deles no país. A informação foi repassada por uma autoridade do órgão à TV Globo, embora o governo americano não tenha confirmado se o parlamentar já se encontra em seu território. A autorização internacional ocorre no mesmo momento em que o senador descumpre uma ordem do Supremo Tribunal Federal (STF). O ministro Alexandre de Moraes havia determinado no domingo (25) que Flávio entregasse seus passaportes, mas o prazo se esgotou às 11h desta terça-feira (27) sem que o documento fosse repassado à Polícia Federal.

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O paradeiro do senador é objeto de investigação da PF e tem gerado informações desencontradas. A agência Reuters e o jornal The New York Times noticiaram, com base em fontes anônimas, que ele já teria deixado o Brasil rumo aos Estados Unidos. Contudo, tanto a Polícia Federal quanto o controle de imigração do governo argentino afirmam que não há qualquer registro de passagem de Flávio Bolsonaro por pontos regulares de controle fronteiriço nos dois países.

A suspeita levantada pelo jornal argentino Infobae é de que o parlamentar teria cruzado a fronteira para Puerto Iguazú usando apenas a carteira de identidade. De lá, a previsão era de que ele viajasse aos Estados Unidos em um jato executivo pertencente à empresa Baires Fly S.A. Plataformas de monitoramento aéreo confirmaram que o avião citado chegou a Puerto Iguazú no final da noite, mas não há registros de decolagem posterior ou confirmação de que o senador estava a bordo.

A retenção do passaporte é um dos desdobramentos legais enfrentados pelo senador, que é investigado junto com o advogado Willer Tomaz por suspeita de lavagem de dinheiro em um esquema envolvendo casas de apostas. Os dois admitem ser amigos, mas negam qualquer irregularidade ou vínculo societário. Além deste caso, Flávio Bolsonaro também é alvo de um inquérito da Polícia Federal que apura possíveis crimes relacionados ao financiamento da produção do filme "Dark Horse", obra que retrata a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro.

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As informações são do G1.