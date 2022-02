'Eu trabalho com a ideia de que Haddad vai ser o governador de SP', diz Lula

Da Redação

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva falou, durante entrevista à uma rádio de Pernambuco, sobre as alianças entre partidos nos Estados para a eleição deste ano, focando em São Paulo e no nome do ex-prefeito Fernando Haddad. "Eu trabalho com a ideia de que Haddad vai ser o governador de São Paulo. Acho que São Paulo está numa situação extraordinária. O Haddad está muito maduro, está muito consciente", disse Lula.

"Acho que haverá compreensão do PSB, haverá compreensão de outros partidos políticos, companheiros do PSOL. Em algum momento a gente vai poder anunciar que o Haddad tem muita chance, pela primeira vez na história desse País, do PT governar o Estado de São Paulo. Vai ser uma coisa muito importante, uma experiência muito rica para o Brasil e para São Paulo", completou Lula.

São Paulo é um dos Estados que têm gerado impasse na aliança entre o PT e o PSB. O PSB defende a candidatura do ex-governador Márcio França para o Estado.