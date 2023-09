Eu também não estou feliz, diz Janja sobre saída de Ana Moser

A primeira-dama Janja da Silva disse nesta quinta-feira, 7, não ter ficado feliz com a demissão de Ana Moser do Ministério do Esporte. O comentário se deu como resposta a uma publicação do empresário Omar Monteiro Jr., dono do Bar do Omar, um reduto da esquerda no Rio de Janeiro.

continua após publicidade

"Não tem ninguém do nosso campo feliz com a saída da Ana Moser. Política é assim mesmo, nem sempre é do jeito que a gente quer, infelizmente", disse Omar, ao que Janja respondeu: "Eu também não estou feliz".

A interação se deu no Twitter nesta quinta, pouco antes de Janja e o presidente Lula (PT) embarcarem rumo à Índia, onde participam do G20. Antes de chegar a Nova Delhi, a comitiva brasileira fará escala na Tunísia.

continua após publicidade

A decisão de Lula demitir Ana Moser foi tomada para abrigar o Centrão no governo. O deputado André Fufuca (PP-MA), próximo ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), assumirá o Ministério do Esporte em seu lugar.

A Secretaria de Comunicação Social da Presidência não informou, na nota divulgada na noite de quarta-feira, 6, se Ana Moser terá outra função no governo Lula. A ainda ministra, porém, criticou a escolha do presidente em nota divulgada na quarta.

Ana Moser afirmou que ver "com tristeza e consternação a interrupção temporária de uma política pública de esporte inclusiva, democrática e igualitária no governo federal".

"Durante a conversa com Lula, Ana Moser lamentou que as promessas de campanha, de um esporte para toda a nação, tenham tido tão pouco tempo para que se desenvolvessem na retomada da gestão do Ministério do Esporte voltada para a implementação de uma política que efetivasse o direito social à prática esportiva", completou.