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'Eu, Renan Santos, Zema e Cury teremos o primeiro debate paralelo na 2ª feira', diz Caiado

Escrito por Victor Ohana (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O candidato do PSD à presidência da República, Ronaldo Caiado, afirmou que realizará na próxima segunda-feira, 14, um debate "paralelo" com os adversários Augusto Cury (Avante), Renan Santos (Missão) e Romeu Zema (Novo). As declarações ocorreram nesta quarta-feira, 9, em entrevista à Rádio Massa FM.

Mais cedo, à Rádio Itatiaia, Caiado havia dito que convidaria Zema e Cury para o debate. "Resolvemos, então, fazer um debate que nós chamamos de paralelo. Então, tanto eu quanto o Renan, quanto o Zema, como o Cury, vamos, a partir de segunda-feira, já teremos o primeiro debate paralelo", declarou.

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Segundo o candidato, a iniciativa se dá pela decisão dos adversários Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) de faltarem aos debates e levarem as emissoras a cancelá-los. "Esse é um debate em que nós vamos colocar uma cadeira para o Lula, uma cadeira para o Flávio Bolsonaro, vamos perguntar para eles também, mesmo na ausência deles", disse o ex-governador de Goiás.

Durante a entrevista, Caiado disse que vê "desânimo" na sociedade depois de cinco mandatos de Lula e criticou a situação econômica e o tamanho das facções criminosas no Brasil, que, segundo ele, torna as pessoas "escravizadas".

"Por que a sociedade está com esse desânimo? Porque durante esses cinco mandatos do PT, você não viu nada que trouxesse um alento, um sonho, um motivo de empolgação para o cara poder investir no Brasil. Ele trouxe esse aumento de gasto e, com isso, o aumento da taxa de juros", afirmou.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/CAIADO/DEBATE PARALELO
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