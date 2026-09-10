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Eu não posso falar agora quem será meu ministro da Fazenda, diz Cury

Escrito por Gabriel Gonçalves, especial para a AE, e Mateus Fagundes (via Agência Estado)
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O candidato à Presidência Augusto Cury (Avante) afirmou nesta quinta-feira, 10, que ainda não pode dizer quem escolheria para comandar o Ministério da Fazenda em um eventual governo seu. Segundo ele, há conversas em andamento com nomes conhecidos do mercado, mas sem compromissos fechados.

"Eu não posso falar agora, sabe por quê? Porque nós temos conversas e eles estão comprometidos", afirmou Cury durante encontro na Genial Investimentos, em São Paulo.

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Ao ser questionado sobre os economistas que já havia citado, o candidato voltou a dizer que teve conversas com Mansueto Almeida e Marcos Lisboa e disse que pretende conversar com Armínio Fraga. Cury afirmou que mantém diálogo com diferentes nomes, mas evitou apontar um favorito para a Fazenda. "Eu estou conversando com vários", disse.

Na mesma resposta, Cury afirmou que uma eventual composição de governo dependeria dessas conversas e voltou a dizer que busca reunir especialistas para a equipe econômica.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/AUGUSTO CURY/MINISTRO/FAZENDA
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