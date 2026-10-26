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Eu gosto do Lula, mas a prorrogação concedida foi muito estranha. diz Trump

Escrito por Thais Porsch (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira, 26, que gosta do presidente reeleito brasileiro, Luís Inácio Lula da Silva (PT) e que se dá "muito bem" com ele, mas que a prorrogação concedida durante as eleições de ontem foi "muito estranha".

As ser perguntado por um repórter se deseja fazer algo sobre o Brasil, Trump respondeu: "Eu não estou concorrendo no Brasil. Eu estou concorrendo nos EUA".

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O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), estendeu o horário de votação até as 19h no domingo, em meio a controvérsias sobre as dificuldades de transporte público no segundo turno das eleições.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/LULA/VITÓRIA/REPERCUSSÃO/EUA/LÍDERES GLOBAIS
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