Eu defendo o fim da reeleição, diz Tarcísio de Freitas

O governador de São Paulo e candidato à reeleição, Tarcísio de Freitas (Republicanos), voltou a defender o fim da reeleição nesta terça-feira, 25. A declaração foi feita durante sabatina no ABDIB Fórum Eleições 2026, em São Paulo.

Ao comentar sobre projetos de concessão de infraestrutura, o candidato afirmou que se não fosse na sua gestão, ninguém encararia os "projetos de grande porte" que estavam abandonados.

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"Por isso que, às vezes, eu defendo o fim da reeleição. Quem tem a oportunidade de ter o mandato, tem de fazer o que precisa ser feito, independente do custo político, porque muitas vezes as pessoas não entendem o que você está fazendo", disse.

'Sobre privatização da Sabesp: Se não fizesse'

Durante sabatina no ABDIB Fórum Eleições 2026, Tarcísio afirmou que, se a Sabesp não fosse privatizada, iria faltar água.

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Durante sua fala, o candidato defendeu as concessões feitas em sua gestão. Em relação à privatização da Sabesp, ele afirmou que era algo "urgente". "Se a gente não fizesse nada, ia faltar água na região do metropolitano de Campinas", afirmou.