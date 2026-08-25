Eu defendo o fim da reeleição, diz Tarcísio de Freitas
O governador de São Paulo e candidato à reeleição, Tarcísio de Freitas (Republicanos), voltou a defender o fim da reeleição nesta terça-feira, 25. A declaração foi feita durante sabatina no ABDIB Fórum Eleições 2026, em São Paulo.
Ao comentar sobre projetos de concessão de infraestrutura, o candidato afirmou que se não fosse na sua gestão, ninguém encararia os "projetos de grande porte" que estavam abandonados.
"Por isso que, às vezes, eu defendo o fim da reeleição. Quem tem a oportunidade de ter o mandato, tem de fazer o que precisa ser feito, independente do custo político, porque muitas vezes as pessoas não entendem o que você está fazendo", disse.
'Sobre privatização da Sabesp: Se não fizesse'
Durante sabatina no ABDIB Fórum Eleições 2026, Tarcísio afirmou que, se a Sabesp não fosse privatizada, iria faltar água.
Durante sua fala, o candidato defendeu as concessões feitas em sua gestão. Em relação à privatização da Sabesp, ele afirmou que era algo "urgente". "Se a gente não fizesse nada, ia faltar água na região do metropolitano de Campinas", afirmou.