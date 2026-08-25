Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

Eu defendo o fim da reeleição, diz Tarcísio de Freitas

Escrito por Mariana Ribas e Geovani Bucci (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O governador de São Paulo e candidato à reeleição, Tarcísio de Freitas (Republicanos), voltou a defender o fim da reeleição nesta terça-feira, 25. A declaração foi feita durante sabatina no ABDIB Fórum Eleições 2026, em São Paulo.

Ao comentar sobre projetos de concessão de infraestrutura, o candidato afirmou que se não fosse na sua gestão, ninguém encararia os "projetos de grande porte" que estavam abandonados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"Por isso que, às vezes, eu defendo o fim da reeleição. Quem tem a oportunidade de ter o mandato, tem de fazer o que precisa ser feito, independente do custo político, porque muitas vezes as pessoas não entendem o que você está fazendo", disse.

'Sobre privatização da Sabesp: Se não fizesse'

Durante sabatina no ABDIB Fórum Eleições 2026, Tarcísio afirmou que, se a Sabesp não fosse privatizada, iria faltar água.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Durante sua fala, o candidato defendeu as concessões feitas em sua gestão. Em relação à privatização da Sabesp, ele afirmou que era algo "urgente". "Se a gente não fizesse nada, ia faltar água na região do metropolitano de Campinas", afirmou.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
LEIÇÕES 2026/SP/TARCÍSIO DE FREITAS/DEFESA/FIM/REELEIÇÃO
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV