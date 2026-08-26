Eu defendo a declaração de uma guerra contra o crime organizado, diz Renan Santos

O candidato à Presidência pelo Missão, Renan Santos, voltou a dizer nesta quarta-feira, 26, que defende uma guerra contra o crime organizado. A declaração foi feita durante a sabatina da TV Globo.

"O que eu defendo é a criação e a declaração de uma guerra contra o crime organizado. É a aceitação de uma realidade que já é verdadeira para os brasileiros. Precisamos de uma guerra contra eles, esse é o primeiro ponto", disse. Ele voltou a defender uma mudança na legislação para aumento de penas e leis mais duras contra o crime organizado, com o objetivo de reocupar o território junto com as forças policiais e atingir a soberania nacional.