Estou predestinado a transformar este País em um país de classe média alta, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira, 4, que deseja transformar o Brasil em um país de classe média alta. Lula disse ainda ambicionar o estado de bem-estar social alcançado pelos europeus no último século. A declaração foi feita durante entrevista para a Rádio Progresso, de Juazeiro do Norte (CE).

"Eu estou predestinado a transformar esse País em um país de classe média alta. Sabe aquilo que você fala dos europeus, de que eles atingiram o estado de bem-estar social? Por que a gente não pode alcançar? Por que nosso povo é pior do que eles?", declarou o presidente.

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Lula também declarou que nunca outro presidente conseguiu fazer mais do que ele em quatro anos de governo. Para reforçar a narrativa de campanha, o presidente listou números da economia e de programas criados neste terceiro mandato, como o Pé-de-Meia.

O presidente está na região do Cariri para cumprir um ato institucional e outro de campanha. Às 16 horas, no Crato, ele irá visitar as obras do Cinturão das Águas do Ceará, que faz parte da Transposição do Rio São Francisco. Já às 18 horas, ele irá fazer uma caminhada para tentar impulsionar a campanha do aliado, o governador e candidato à reeleição ao governo cearense, Elmano de Freitas (PT), em Juazeiro do Norte.

Respeito em política, geopolítica, economia, inclusão social e clima

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Durante a entrevista, Lula disse ainda que o Brasil atingiu o melhor patamar de sua reputação internacional, em diversas áreas, e destacou o avanço na política ambiental.

"Não tem nenhum momento da história do Brasil que o Brasil estivesse tão respeitado como está hoje. Respeitado na política, geopolítica, economia, política de inclusão social e muito respeitado na questão climática. Porque todo mundo sabe os efeitos da nossa política de diminuir, em pouco tempo, 50% do desmatamento na Amazônia e em todos os biomas brasileiros", disse o petista.

Segundo Lula, o sucesso de sua política ambiental se deve a uma boa relação do governo federal com os municípios. "Nós passamos a trabalhar de forma combinada com o prefeito. O prefeito não é o inimigo que eu fico lá de Brasília xingando ele. O prefeito é um parceiro."