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Estou enviando para TSE ofício abrindo meu sigilo telefônico, bancário e dos meus 5 filhos

Escrito por Geovani Bucci e Gabriel de Sousa (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, afirmou nesta segunda-feira, 19, que entregará ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) um ofício para abrir seus sigilos telefônico e bancário e os de seus cinco filhos. Em ato de campanha em Porto Alegre, o petista cobrou que seu adversário no segundo turno, Flávio Bolsonaro (PL), faça o mesmo.

O anúncio amplia o desafio lançado por Lula no debate Band/Estadão deste domingo, 18, e reiterado nas redes sociais nesta segunda-feira. Ao retomar os embates com o adversário, o presidente chamou o senador de "miliciano" e acusou Flávio e sua família de corrupção.

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"Eu não posso permitir que um miliciano fique atrás de mim no debate, com um escrito na mão, 'corrupto'. Porque corrupto é a família dele, é ele. Então, a única coisa que eu estou pedindo é que ele tenha coragem de provar que é honesto", afirmou.

Segundo Lula, o ofício será entregue ao TSE nesta terça-feira, 20. "Eu quero que a Justiça investigue e depois divulgue para o povo brasileiro saber quem é ladrão ou quem não é ladrão neste País", declarou.

O presidente disse ter incluído os cinco filhos no documento porque, segundo ele, sua família é alvo de acusações a cada eleição. Ao apresentar a iniciativa como uma defesa de sua trajetória e da honra de seus familiares, o petista voltou a afirmar que esta será sua última disputa eleitoral.

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"Essa é a minha última disputa eleitoral, minha última disputa, e eu não posso deixar que um ladrão tente jogar a minha biografia no lixo", disse.

Lula discursou no Largo dos Açorianos, no Centro Histórico da capital gaúcha, ponto de concentração para uma caminhada de campanha. Após a fala, iniciou o percurso ao lado da primeira-dama, Janja Lula da Silva, do governador reeleito do Piauí, Rafael Fonteles (PT), e do senador eleito pela Bahia Rui Costa (PT).

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/DEBATE/BAND/LULA/DESAFIO/QUEBRA/SIGILOS/TSE
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