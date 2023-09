Esther Dweck nega que debate sobre reforma administrativa seja reação a Lira

A ministra da Gestão, Esther Dweck, negou que a retomada da discussão sobre reforma administrativa seja uma reação contra o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). De acordo com ela, o tema sempre foi prioridade no Ministério, mas o governo ainda vai analisar quando irá dar celeridade ao assunto.

"A gente tem uma discussão ampla de modernização do Estado desde o dia 1º de janeiro", declarou a ministra, a jornalistas no Palácio do Planalto. "As pessoas estão falando que é uma reação ao presidente Lira; não é uma reação. O presidente Lira está preocupado com esse tema, a gente está preocupado com o tema desde 1º de janeiro, tem secretaria extraordinária de transformação do Estado, que está discutindo uma série de projetos."

Nesta terça-feira, 5, a equipe econômica e ministros palacianos tiveram uma reunião na tentativa de amarrar os pontos principais para uma proposta de reforma administrativa. Segundo a ministra, o encontro foi para apresentar "em que pé estamos na discussão para, a partir de agora, caminhar junto e pensar numa proposta em como a gente vai apresentar para o Congresso".

A ministra disse que, para o Ministério da Gestão, o tema sempre foi prioridade. "Para o governo, a gente está vendo o momento de onde isso vai ser votado como projeto prioritário", declarou. De acordo com ela, a gestão Lula 3 defende uma "modernização do Estado".

Em meio à iminente reforma ministerial, a ministra foi questionada se há espaço no orçamento para a formação de mais uma pasta na Esplanada. Na semana passada, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou a criação do Ministério de Pequena e Média Empresas. "A gente fez 37 ministérios no início do ano sem aumento de orçamento", respondeu.

De acordo com a ministra, a reforma ministerial não tem relação com a reforma administrativa.