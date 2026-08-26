Estamos preparando o Estado para aumentar investimentos e socorrer municípios, diz Tarcísio

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse nesta quarta-feira, 26, que está "extremamente" preocupado com a questão fiscal do País. A declaração foi feita durante sabatina ao vivo promovida pela Veja.

"A gente está extremamente preocupado, vendo aí um aperto de crédito, vendo o Brasil caminhando aí com a possível recessão, e isso obviamente tem que ligar o alerta, porque a gente tá vendo um perfil de dívida mudando, o Brasil encurtando dívida", disse. "A gente sabe que o Estado de São Paulo pode sofrer com isso, até por ser um Estado muito industrial, 6% da produção industrial tá aqui, é o Estado que vai sofrer primeiro", disse.

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"Ao longo desse tempo, a gente veio preparando o Estado para aumentar nossa capacidade de investimento e eventualmente até de socorrer municípios", disse o governador, durante a sabatina.