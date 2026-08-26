Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

Estamos preparando o Estado para aumentar investimentos e socorrer municípios, diz Tarcísio

Escrito por Mariana Ribas (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse nesta quarta-feira, 26, que está "extremamente" preocupado com a questão fiscal do País. A declaração foi feita durante sabatina ao vivo promovida pela Veja.

"A gente está extremamente preocupado, vendo aí um aperto de crédito, vendo o Brasil caminhando aí com a possível recessão, e isso obviamente tem que ligar o alerta, porque a gente tá vendo um perfil de dívida mudando, o Brasil encurtando dívida", disse. "A gente sabe que o Estado de São Paulo pode sofrer com isso, até por ser um Estado muito industrial, 6% da produção industrial tá aqui, é o Estado que vai sofrer primeiro", disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"Ao longo desse tempo, a gente veio preparando o Estado para aumentar nossa capacidade de investimento e eventualmente até de socorrer municípios", disse o governador, durante a sabatina.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ELEIÇÕES 2026/SP/TARCÍSIO recessão risco
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV