'Está decretado o fim da era do PT', diz Flávio Bolsonaro em discurso

O senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) deu a primeira declaração pública após o fim do primeiro turno da eleição presidencial, onde ele ficou à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Flávio declarou que os resultados mostram que o Brasil quer uma mudança e que está decretado o "fim da era" do Partido dos Trabalhadores.

"É o fim da era do PT. Está decretado o fim da era do PT. A era do PT que só está deixando como legado o recorde de mulheres assassinadas, de brasileiros endividados, de altos impostos, de desesperança, de empresas fechadas", declarou.

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Agradecendo os 56 milhões de votos, Flávio disse também que a vitória no primeiro turno não veio "por pouco", mas que os brasileiros "não se omitiram" e foram para as ruas para se opor ao governo Lula. O senador disse também que os "trackings" do PL já atestavam que ele sairia na frente neste domingo, o que contrariou os principais institutos de pesquisa.

Flávio disse também que está contente com a "possibilidade real" do Brasil ter um governo moderno e com enxugamento de ministérios. "Estou muito com a feliz com a possibilidade real de, daqui a três semanas, o Brasil dar uma resposta definitiva de que quer um governo moderno, com menos ministérios, que vai resgatar a democracia, um governo que vai indicar pelo menos quatro ministros para o Supremo Tribunal Federal, que não vão tentar interferir em eleições", disse Flávio.

O senador criticou os gastos de governo Lula nos últimos meses antes da campanha eleitoral. Flávio declarou que Lula "disputa o poder" e que ele "disputa o Brasil". "Ele (Lula) está preocupado com o poder e eu estou preocupado com o futuro do Brasil. É assim que vou me comportar nas próximas três semanas".

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Flávio declarou que ficou feliz com o resultado dele em todas as regiões e voltou a dizer que, caso eleito, não disputará a reeleição. "Só preciso de um mandato para colocar o brasileiro e a brasileira no centro do meu governo, para que eu possa resolver e atacar os problemas reais do Brasil. Eu quero a oportunidade de cuidar do Brasil e do povo brasileiro", declarou.

Com 99,79% das urnas apuradas, Flávio tinha 56.044.525 votos (47,08% dos votos válidos) e Lula possuia 53.696.008 votos (45,10% dos votos válidos). O segundo turno será disputado no próximo dia 25 de outubro.