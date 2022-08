'Esse país está pronto, é só tirar aquela tralha', afirma Lula, sobre Bolsonaro

Eduardo Gayer (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, chamou o presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição e seu maior adversário na disputa pelo Palácio do Planalto, de "tralha". "Esse país está pronto, é só tirar aquela tralha", afirmou o petista em evento com pequenos e médios empresários em São Paulo. "Bolsonaro é o que é porque pensa que existe só verde e amarelo, não sabe que tem o vermelho", acrescentou, em referência ao chefe do Executivo.

continua após publicidade .

A reunião com empresários simpáticos à candidatura de Lula foi o berço da "tão sonhada revolução" do setor, de acordo com o petista. Ele também defendeu a união com o ex-governador Geraldo Alckmin (PSB), seu vice que era um adversário político histórico. "A nossa volta e o casamento entre mim e Alckmin é para fazer o que esse país precisa que seja feito. Esse país tem que voltar a aquecer, a gerar emprego", afirmou o ex-presidente. "Vocês vão ter dois caras que gostam de conversar", seguiu, em aceno ao diálogo com o setor.

Antes de Lula, 12 empresários discursaram no evento com fortes críticas à política econômica do presidente Jair Bolsonaro. "Eu faço parte dessa estatística de empreendimentos endividados. Não somos ruins em empreender, a questão é que o atual Presidente da República é nosso maior inimigo", declarou a proprietária do restaurante Canto Madalena, Tita Dias.

continua após publicidade .

Ela assumiu, porém, que tomou crédito do Pronampe, programa criado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, para apoiar as PMEs na pandemia. "Eu só estou viva porque peguei o Pronampe. Mas hoje virou tormenta, é um pesadelo, motivo de fechar o meu negócio. Porque a Selic disparou", declarou.