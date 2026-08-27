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'Essa é uma pauta perigosíssima, especialmente para o Brasil', diz Renan Santos sobre 6x1

Escrito por Mariana Ribas (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O candidato à Presidência da República pelo Missão, Renan Santos, voltou a criticar a pauta do fim da escala 6x1. Durante a sabatina promovida pelo O Globo, Valor Econômico e CBN, o presidenciável afirmou que "essa é uma pauta perigosíssima, especialmente para o Brasil".

O candidato afirmou que os setores de varejo e de "contratação intensiva" já passam por vários problemas. "A gente viu o fechamento agora do Habib's, uma rede que o Brasil tem muito afeto. Raízen também está pedindo recuperação. Já houve o problema com as Casas Bahia. Imagine isso em um cenário em que estão prometendo que as pessoas vão trabalhar menos e ganhar mais, porque você vai diminuir as horas trabalhadas e manter o salário mensal igual", disse.

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Durante sua fala, ele também defendeu reformas. "Nós precisamos de uma nova legislação trabalhista que contemple o outro tema aqui, que é um problema fiscal também. Nós temos um problema fiscal, previdenciário e trabalhista no Brasil, que envolve desde questões fiscais, desde o rombo da Previdência à competitividade", afirmou.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/RENAN SANTOS Globo sabatina
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