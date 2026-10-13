Esquerda aposta em ato com Boulos em SC para tentar reverter desvantagem de Lula neste 2º turno

Lideranças da esquerda de Santa Catarina organizam um ato com a presença do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos (PSOL), nesta quinta-feira, 15, em Florianópolis, para mobilizar eleitores em favor da reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) neste segundo turno. O encontro ocorre em um Estado onde Flávio Bolsonaro (PL) recebeu 66,65% dos votos válidos no primeiro turno, contra 25,04% do petista.

A mobilização está marcada para às 17h30, no Largo da Alfândega, no Centro da capital catarinense. O ato foi divulgado nas redes sociais pelo vereador Afrânio Boppré (PSOL), que disputou uma vaga ao Senado por Santa Catarina no primeiro turno.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"Vamos virar o jogo!", escreveu Afrânio ao convocar apoiadores para o encontro com Boulos. A mobilização faz parte dos esforços de lideranças da esquerda para ampliar a votação de Lula em Santa Catarina, onde o candidato do PL recebeu pouco mais de 3 milhões de votos, contra 1,12 milhão do presidente.

Desde o primeiro turno, lideranças do PT, PSOL e de outros partidos de esquerda têm organizado reuniões e mobilizações no Estado para buscar votos entre eleitores que se abstiveram e apoiadores de outros candidatos. O segundo turno está marcado para 25 de outubro.