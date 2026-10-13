Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

Esquerda aposta em ato com Boulos em SC para tentar reverter desvantagem de Lula neste 2º turno

Escrito por Maria Magnabosco, especial para AE (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Lideranças da esquerda de Santa Catarina organizam um ato com a presença do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos (PSOL), nesta quinta-feira, 15, em Florianópolis, para mobilizar eleitores em favor da reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) neste segundo turno. O encontro ocorre em um Estado onde Flávio Bolsonaro (PL) recebeu 66,65% dos votos válidos no primeiro turno, contra 25,04% do petista.

A mobilização está marcada para às 17h30, no Largo da Alfândega, no Centro da capital catarinense. O ato foi divulgado nas redes sociais pelo vereador Afrânio Boppré (PSOL), que disputou uma vaga ao Senado por Santa Catarina no primeiro turno.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"Vamos virar o jogo!", escreveu Afrânio ao convocar apoiadores para o encontro com Boulos. A mobilização faz parte dos esforços de lideranças da esquerda para ampliar a votação de Lula em Santa Catarina, onde o candidato do PL recebeu pouco mais de 3 milhões de votos, contra 1,12 milhão do presidente.

Desde o primeiro turno, lideranças do PT, PSOL e de outros partidos de esquerda têm organizado reuniões e mobilizações no Estado para buscar votos entre eleitores que se abstiveram e apoiadores de outros candidatos. O segundo turno está marcado para 25 de outubro.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/LULA/PT/ATO/CAMPANHA/SANTA CATARINA
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV