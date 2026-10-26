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Espriella cita diferenças profundas com Lula, mas defende trabalho pelo interesse dos países

Escrito por Patricia Lara (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente eleito da Colômbia, Abelardo de la Espriella, defendeu a cooperação com o governo brasileiro, mesmo diante das grandes e profundas diferenças políticas e ideológicas entre as duas administrações.

"Na campanha presidencial colombiana, o presidente Lula apoiou abertamente Iván Cepeda e fui eu quem ganhou. Na campanha brasileira, apoiei Bolsonaro e ganhou Lula", escreveu o presidente colombiano no X nesta segunda-feira.

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Nem Lula decidiu pelos colombianos e nem eu decidi pelos brasileiros, notou. "DECIDE A POPULAÇÃO! E quando o povo se pronuncia nas urnas, sua vontade é respeitar porque é sagrado. É disso que consiste a democracia!"

Para Espriella, as diferenças entre os dois governantes não podem estar acima dos interesses das nações. Na visão do presidente colombiano, o respeito mútuo, a soberania e a cooperação devem assinalar as relações dos dois países, assim como a luta contra o narcoterrorismo e a mineração ilegal, a proteção da Amazônia e o bem-estar dos cidadãos.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/LULA/VITÓRIA/REPERCUSSÃO/COLÔMBIA/LÍDERES GLOBAIS
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