Esposa de Flávio Bolsonaro entrará na campanha

Com o marido, Flávio Bolsonaro (PL) acusado pela madrasta, Michelle, de "maltratá-la, humilhá-la e desrespeitá-la", Fernanda Bolsonaro deve ocupar um papel mais central na campanha presidencial. Ela passará por media training ao longo deste mês e pode ter sua própria equipe de redes sociais. Especializada em ortodontia, Fernanda deve focar no tema da saúde e direcionar o discurso para mulheres.

A entrada de Fernanda em cena já era esperada durante a campanha eleitoral, mas ganhou urgência. Aliados de Flávio querem blindar a imagem do senador do desgaste potencial provocado pelas críticas de Michelle. Na última quarta-feira, uma semana após a divulgação do vídeo da madrasta, Flávio organizou um encontro com lideranças femininas em Brasília do qual Fernanda participou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.