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Esposa de Flávio Bolsonaro entrará na campanha

Escrito por Guilherme Caetano (via Agência Estado)
Publicado em 06.07.2026, 07:40:00 Editado em 06.07.2026, 07:49:25
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Com o marido, Flávio Bolsonaro (PL) acusado pela madrasta, Michelle, de "maltratá-la, humilhá-la e desrespeitá-la", Fernanda Bolsonaro deve ocupar um papel mais central na campanha presidencial. Ela passará por media training ao longo deste mês e pode ter sua própria equipe de redes sociais. Especializada em ortodontia, Fernanda deve focar no tema da saúde e direcionar o discurso para mulheres.

A entrada de Fernanda em cena já era esperada durante a campanha eleitoral, mas ganhou urgência. Aliados de Flávio querem blindar a imagem do senador do desgaste potencial provocado pelas críticas de Michelle. Na última quarta-feira, uma semana após a divulgação do vídeo da madrasta, Flávio organizou um encontro com lideranças femininas em Brasília do qual Fernanda participou.

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As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/FLÁVIO BOLSONARO/ESPOSA/CAMPANHA
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