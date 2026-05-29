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Escuto muito que o Brasil está precisando de um estadista como Michel Temer, diz Baleia Rossi

Escrito por Geovani Bucci (via Agência Estado)
Publicado em 29.05.2026, 14:39:00 Editado em 29.05.2026, 14:48:23
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O presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, afirmou nesta sexta-feira, 29, que costuma ouvir que o Brasil "está precisando de um estadista como Michel Temer", ex-presidente da República. A declaração foi feita ao criticar a ausência de propostas dos pré-candidatos à Presidência das eleições deste ano.

"Na eleição de 2026, agora, este ano, nós deveríamos debater não pessoas, como a gente tem visto por aí; a gente deveria debater projetos", disse o líder partidário. "Nós podemos correr os riscos, que seria muito ruim, de novamente eleger o presidente que seja menos rejeitado, e não aquele que verdadeiramente a população quer para o futuro do País."

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A fala ocorreu durante almoço empresarial promovido pelo Grupo Lide, em São Paulo (SP). Também participaram do evento Michel Temer (MDB), o vice-governador do Estado, Felício Ramuth (MDB), e o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB).

Baleia Rossi disse ainda que o MDB está preparado para a eleição, com dez candidatos a governador, 20 ao Senado e uma bancada atual de 37 deputados federais. Segundo ele, o partido pretende eleger ao menos 45 deputados, embora a meta seja chegar a 50, além de ampliar dos atuais dez senadores para 12 ou 14 parlamentares na Casa Alta.

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