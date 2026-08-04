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Escândalos de Flávio Bolsonaro levaram Republicanos a recuar de chapa com senador, diz Caiado

Escrito por Geovani Bucci e Daniel Tozzi (via Agência Estado)
Publicado em 04.08.2026, 11:49:00 Editado em 04.08.2026, 11:59:41
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O candidato do PSD à Presidência da República, Ronaldo Caiado, afirmou nesta terça-feira, 4, que os escândalos envolvendo o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) comprometeram a candidatura dele e levaram partidos a recuar das negociações para integrar sua coligação. A declaração foi dada em entrevista coletiva, ao comentar a decisão do Republicanos de permanecer neutro na disputa pelo Palácio do Planalto.

"Não tenho a menor dúvida. Isso é uma radiografia clara do quanto a candidatura dele ficou comprometida", afirmou Caiado. Segundo ele, as denúncias provocaram "um recuo de todos aqueles que iriam para a sua coligação."

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O ex-governador de Goiás também classificou como pífia a convenção que oficializou a candidatura de Flávio. Caiado ironizou o destaque dado no evento ao presidente da Argentina, Javier Milei, e a uma representação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) produzida com inteligência artificial. "Perdeu para o argentino e perdeu para o avatar", declarou.

Caiado disse que seu grupo político já esperava um afastamento de outras siglas tanto de Flávio quanto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Para ele, a neutralidade do Republicanos mostra que as legendas não se sentiram confortáveis em integrar nenhum dos dois campos.

"Isso abre um espaço real para um debate em que ninguém, a não ser o atual presidente, terá maior prevalência no tempo de rádio e televisão", disse. Segundo Caiado, o cenário permitirá aos demais candidatos apresentar propostas e confrontar os adversários em condições mais equilibradas.

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As declarações foram dadas após sabatina organizada pela G4 Hub e pelo portal O Antagonista, em São Paulo, com candidatos à Presidência da República. Participam do evento, além de Caiado, Flávio, o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) e o influenciador Renan Santos (Missão). Lula foi convidado, mas não respondeu.

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CAIADO ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/SABATINA/G4ANTAGONISTA Flávio Bolsonaro REPUBLICANOS
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